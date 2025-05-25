Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия и процветания".