https://news.day.az/officialchronicle/1755421.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в письме говорится: "Ваше величество...
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия и процветания".
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