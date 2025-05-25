В Азербайджане отметили важность прошедших переговоров между Россией и Украиной

Азербайджан высоко оценивает переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку.

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Ранее мы сообщали, что в Стамбуле готовится второй раунд переговоров между Россией и Украиной.