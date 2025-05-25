Армия Израиля перехватила ракету из Йемена

Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную со стороны Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. В связи с этим в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ сообщил об ударах по 100 военным целям в Газе за сутки.