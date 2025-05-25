https://news.day.az/world/1755439.html Армия Израиля перехватила ракету из Йемена Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную со стороны Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. "Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в заявлении.
Армия Израиля перехватила ракету из Йемена
Армия обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную со стороны Йемена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в заявлении.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. В связи с этим в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога.
Ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ сообщил об ударах по 100 военным целям в Газе за сутки.
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