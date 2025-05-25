Азербайджан и Украина ведут диалог о развитии межрегиональных связей

Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество между регионами.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку.

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