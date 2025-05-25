https://news.day.az/officialchronicle/1755423.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разега, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО
25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разега, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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