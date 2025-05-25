Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта

25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разега, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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