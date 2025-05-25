https://news.day.az/unusual/1755426.html В ОАЭ зафиксирована рекордная жара В ОАЭ зафиксирована рекордная температура в мае - 51,6 градуса по Цельсию. Как передает Day.Az, в ОАЭ зафиксировали самую высокую температуру для мая с момента начала наблюдений.
В ОАЭ зафиксирована рекордная жара
В ОАЭ зафиксирована рекордная температура в мае - 51,6 градуса по Цельсию.
Как передает Day.Az, в ОАЭ зафиксировали самую высокую температуру для мая с момента начала наблюдений.
"По данным Национального центра метеорологии, в Объединенных Арабских Эмиратах второй день подряд фиксируют рекорд температуры в мае: в частности, 24 мая столбики термометров поднялись до отметки в 51,6°C.
По данным метеорологического управления, температура превысила предыдущий рекорд месяца в 50,2 градуса по Цельсию, зафиксированный в мае 2009 года"
Ранее мы сообщали, что Амазония переживает беспрецедентные лесные потери из-за пожаров.
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