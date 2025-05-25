В ОАЭ зафиксирована рекордная жара

В ОАЭ зафиксирована рекордная температура в мае - 51,6 градуса по Цельсию.

Как передает Day.Az, в ОАЭ зафиксировали самую высокую температуру для мая с момента начала наблюдений.

"По данным Национального центра метеорологии, в Объединенных Арабских Эмиратах второй день подряд фиксируют рекорд температуры в мае: в частности, 24 мая столбики термометров поднялись до отметки в 51,6°C.

По данным метеорологического управления, температура превысила предыдущий рекорд месяца в 50,2 градуса по Цельсию, зафиксированный в мае 2009 года"

Ранее мы сообщали, что Амазония переживает беспрецедентные лесные потери из-за пожаров.