Автор: Байрам Эльшадов

25 декабря 2024 года стал чёрным днём в новейшей истории Азербайджана. В этот день пассажирский самолёт авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек. 38 из них погибли. Это стало одной из самых масштабных и трагичных авиакатастроф, потрясших страну за последние десятилетия.

С самого начала было ясно: это - не просто трагическая случайность. Повреждения фюзеляжа, характер разрушений и состояние обломков не соответствовали стандартной картине технического отказа. Эксперты, как азербайджанские, так и привлечённые международные, обратили внимание на следы внешнего воздействия, в частности - характерные осколочные поражения, свойственные поражению зенитной ракетой. Позднее именно эта версия получила наибольшее подтверждение по итогам первичных этапов расследования.

Азербайджанская сторона почти сразу озвучила свою позицию: согласно собранным данным, пассажирский лайнер был сбит зенитной ракетой, выпущенной с территории России.

Когда гибнут десятки людей - необходимы не отговорки, а ответственность! Политическая. Техническая. Юридическая. И, в конечном счете, моральная.

Прошло уже пять месяцев. За это время Азербайджан предоставил всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, провёл внутренние расследования, направил официальные запросы в международные организации и потребовал объяснений от России. Но ответа до сих пор нет!

Пять месяцев молчания - вызов международной системе безопасности

Российская сторона до сих пор не предоставила никакой внятной информации о действиях своих военных систем ПВО в день трагедии. Не раскрыты ни данные радаров, ни сигналы наблюдения, ни другие материалы, которые могли бы пролить свет на обстоятельства крушения. Более того, до сих пор отсутствует даже официальное признание самого факта запуска ракеты.

Такое поведение - прямое нарушение международных норм, действующих в сфере авиационной безопасности и взаимодействия государств в случае катастроф. Игнорирование трагедии подобного масштаба подрывает доверие к самой идее глобальной ответственности. А безнаказанность порождает лишь новые риски.

Сегодня вопрос стоит шире, чем просто трагедия одного рейса. Это вопрос принципов, на которых основан весь современный миропорядок. Молчание и уклонение от ответственности в случае гибели десятков мирных граждан - это не просто этическая ошибка, это вызов всем существующим международным институтам.

Азербайджан продолжает настаивать на признании вины Россией. Это не вопрос политических амбиций - это право каждой страны и каждой семьи, потерявшей близких, знать правду, а также наказания виновных.

Каждый день без ответа - это новый удар по семьям погибших. Это унижение для системы международного права. Это подрыв безопасности всех, кто поднимается в небо.

Молчание не может быть ответом на человеческую трагедию. Прошло уже пять месяцев - время бездействия истекло.