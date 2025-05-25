В Италии воздвигли памятник легенде футбола

В Неаполе прошла торжественная церемони открытия памятника легендарному футболисту Диего Армандо Марадоне. Шестиметровая бронзовая статуя установлена в центре города на площади Пибе де Оро - названной в честь прозвища великого аргентинца - и стала новым символом футбольной страсти и гордости неаполитанцев.

Как передает Day.Az, автором монумента выступил художник Сальвадор Кауденти, о чём сообщает издание El País.

Марадона, защищавший цвета "Наполи" с 1984 по 1991 год, считается культовой фигурой для клуба. Под его руководством команда дважды выигрывала Серию А (в 1987 и 1990 годах), а также завоевала Кубок УЕФА в 1989-м. В сезоне 2024-2025 годов "Наполи" вновь стал чемпионом Италии - впервые без участия Марадоны, но, как считают болельщики, с его духом, по-прежнему присутствующим в клубе.

Открытие памятника стало не только спортивным, но и культурным событием, ещё больше укрепившим неразрывную связь города с его легендой.

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