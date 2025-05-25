В Шуше продолжается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»

VIII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, продолжился 25 мая в Шуше интересными презентациями.

Как передает Day.Az, на Джыдыр дюзю была представлена музыкальная программа из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов в исполнении студентов факультета искусств Карабахского университета.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов в интервью журналистам сказал, что благодаря руководству победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, самоотверженности наших героических офицеров и солдат, крови наших шехидов Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" в очередной раз состоялся в Шуше. Он отметил, что этот знаменательный день является чрезвычайно значимым и вызывает гордость.

"Участие в этом фестивале впервые Карабахского университета - первого высшего учебного заведения, созданного Распоряжением Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации землях, - имеет для нас особое значение. Сегодня на сцене каждого фестиваля наш мугам, наша национальная музыка звучат совершенно по-другому",- отметил ректор.

Заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Карабахского университета Гюльшан Гасымзаде отметила, что одной из главных целей вуза является привитие молодежи национально-духовных ценностей и активное участие в культурном возрождении Карабаха.

"Вернувшись в родной Карабах спустя тридцать лет, мы проводим работы по реконструкции в сфере образования, культуры, архитектуры и других сферах. В дальнейшем университет планирует новые проекты по расширению своего участия в этом направлении", - подчеркнула она.

Заведующий кафедрой инструментального исполнительства факультета искусств Карабахского университета, тарист Арслан Новрасли сказал, что учебное заведение всего за год выступило на фестивале "Харыбюльбюль" с великолепным финальным концертом и добавил: "Включение в официальную программу фестиваля означает значимую частью нашей истории. С прекрасным административным и педагогическим составом, а также студенческим коллективом мы сделали первые шаги как семья и движемся к следующим большим целям".

Отметим, что проведение подобных фестивалей еще больше укрепляет приверженность подрастающего поколения национально-духовным ценностям, создает условия для более глубокого усвоения им нашей истории и культурного наследия, понимания ответственности за передачу этих ценностей будущим поколениям. В то же время, он служит важной площадкой для творческой молодежи, где она может продемонстрировать свои навыки и идеи, а также представить национальные творческие традиции с новой точки зрения.