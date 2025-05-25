ИИ превзошёл врачей в точности постановки диагнозов

Искусственный интеллект (ИИ) ставит более точные диагнозы, чем люди, особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на совместное исследование ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов.

"Точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7 процента, в то время как у лучших врачей - 75,9 процента. Особенно хорошо ИИ показал себя в жестких условиях, когда времени на тщательный анализ всей истории болезни катастрофически не хватало", - отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что неспособность врачей поставить верный диагноз является причиной порядка 10 процентов летальных исходов. В связи с этим, применение искусственного интеллекта может снизить риски при лечении.

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