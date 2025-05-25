https://news.day.az/world/1755505.html Хуситы снова ударили по аэропорту Израиля Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на сформированные мятежниками вооруженные силы.
Хуситы снова ударили по аэропорту Израиля
Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на сформированные мятежниками вооруженные силы.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион в регионе Яффа", - указано в заявлении.
Отмечается, воздушное сообщение в аэропорту было приостановлено.
Ранее мы сообщали, что Израиль пригрозил убить лидеров хуситов.
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