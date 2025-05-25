Хуситы снова ударили по аэропорту Израиля

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на сформированные мятежниками вооруженные силы.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион в регионе Яффа", - указано в заявлении.

Отмечается, воздушное сообщение в аэропорту было приостановлено.

Ранее мы сообщали, что Израиль пригрозил убить лидеров хуситов.