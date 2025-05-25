Выход биографического фильма о Майкле Джексоне отложен

Премьера биографического фильма Michael, посвященного жизни и карьере Майкла Джексона, вновь перенесена - на этот раз на 2027 год, сообщают издания Deadline и NME.

Как передает Day.Az, изначально выход картины был запланирован на весну 2024 года, позже перенесен на октябрь, однако студия Lionsgate теперь рассматривает новую дату релиза - без точного указания дня премьеры. Кроме того, обсуждается возможность разделения фильма на две части.

Главную роль в фильме исполняет Джаафар Джексон - племянник певца и сын его брата Джермейна. Постановщиком выступает известный режиссер Антуан Фукуа, автор таких лент, как "Тренировочный день" с Дензелом Вашингтоном.

Глава Lionsgate Джон Фелтхаймер отметил, что в распоряжении студии уже имеется 3,5 часа отснятого материала от продюсера Грэма Кинга и режиссера Фукуа. Студия обещает в ближайшие недели объявить окончательную стратегию выхода фильма.

Майкл Джексон - один из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки, скончался в 2009 году. Создатели фильма стремятся охватить не только его музыкальное наследие, но и вклад в мировую культуру, что, по словам представителей Lionsgate, может потребовать расширенного формата экранизации.

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