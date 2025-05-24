У форнтмена Queen Фредди Меркьюри может быть тайная дочь

У солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри может быть тайная дочь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на автора его новой биографии "С любовью, Фредди" Лесли-Энн Джонс. Ранее считалось, что у музыканта не было биологических детей.

По словам писательницы, в 1976 году у Меркьюри якобы был роман с женой его близкого друга, в результате которого родилась девочка. О существовании ребёнка знали лишь близкие друзья музыканта, его родители, сестра, участники Queen и Мэри Остин - женщина, которую он "называл любовью всей своей жизни".

Сегодня предполагаемой дочери 48 лет, она живёт в Европе и работает медиком. Сама женщина, которая решила остаться анонимной, рассказала Джонс, что всегда знала, кто её отец, и с детства поддерживала с ним тёплые отношения. "Фредди Меркьюри был и остаётся моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения... Он обожал меня и был мне предан", - приводит издание слова женщины, которую в книге называют "Б". Также уточняется, что незадолго до своей смерти Меркьюри передал "Б" 17 томов личных дневников, которые и стали основой биографии, выход которой запланирован на сентябрь этого года.