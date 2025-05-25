Пожар в российском торговом центре

В подмосковном Королеве крупный пожар в торговом центре.

Как передает Day.Az, горит ТЦ "Пионер" на улице Дзержинского - окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. По данным "Базы", загорелись строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся и на третий этаж.

Интересно, что вчера в "Пионере" тоже был пожар - правда, гораздо меньше. Горело всего 15 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что огонь охватил лесной массив на западе Турции.