https://news.day.az/world/1755500.html Пожар в российском торговом центре - ВИДЕО В подмосковном Королеве крупный пожар в торговом центре. Как передает Day.Az, горит ТЦ "Пионер" на улице Дзержинского - окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. По данным "Базы", загорелись строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся и на третий этаж.
Пожар в российском торговом центре - ВИДЕО
В подмосковном Королеве крупный пожар в торговом центре.
Как передает Day.Az, горит ТЦ "Пионер" на улице Дзержинского - окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. По данным "Базы", загорелись строительные материалы на втором этаже, огонь уже перекинулся и на третий этаж.
Интересно, что вчера в "Пионере" тоже был пожар - правда, гораздо меньше. Горело всего 15 квадратных метров.
Ранее мы сообщали, что огонь охватил лесной массив на западе Турции.
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