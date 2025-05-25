ВМС Германии предрекли крах

Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии отложили как минимум до 2030 года.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Kieler Nachrichten (KN).

"Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей будет отложено", - говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval.

В материале уточняется, что первые корабли должны были войти в эксплуатацию в 2028 году, однако производственные планы изменились.

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