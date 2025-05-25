Над Солнцем обнаружен загадочный объект огромных размеров

Ученые зафиксировали загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий планету Земля более чем в 10 раз по размерам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчётливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом", - говорится в сообщении.

В публикации говорится, что размах крыла "птицы" около 150 тыс. километров, а парит она на высоте около двух миллионов километров над Солнцем. Для сравнения: экваториальный диаметр Земли составляет 12 754 км, а полярный - около 12 712 км.

Снимок объекта был сделан учеными вчера в 11:00 по бакинскому времени.

Ранее мы сообщали, что ученые открыли новую мини-планету Солнечной системы.