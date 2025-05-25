https://news.day.az/society/1755524.html

Пожар в жилом доме в Баку - ФОТО

В жилом доме в Наримановском районе произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на улице Фаига Юсифова. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ранее мы сообщали, что в Сумгайытском поселке произошел сильный пожар.