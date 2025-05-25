Азербайджан усиливает позиции на азиатском нефтяном рынке

С января по апрель этого года из Азербайджана в Индонезию было экспортировано 130,9 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 72,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился в стоимостном выражении на 19,6 миллиона долларов США (или на 37,3%), а в физическом выражении - на 44,2 тысячи тонн (или на 51%).

За отчётный период Индонезия заняла 12-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего нефти.

Отметим, что за январь-апрель 2025 года Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты из битуминозных пород в 17 стран на общую сумму 4,6 миллиарда долларов США, объёмом 8,2 миллиона тонн.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан усиливает позиции на нефтяном рынке Чехии.