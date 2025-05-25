Турция и Пакистан объединяют усилия в области энергетики и обороны
Турция и Пакистан намерены довести двусторонний товарооборот до $5 млрд в год и активно сотрудничать в сферах энергетики, транспорта и обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Стамбуле с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"На переговорах обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил о планах увеличения товарооборота между двумя странами до $5 млрд в год. Он также сообщил, что обе страны будут развивать сотрудничество во всех областях, в том числе [в сфере] энергетики, транспорта, обороны и борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении департамента коммуникаций администрации президента Турции по итогам прошедших переговоров.
Встреча прошла в президентском офисе Долмабахче. Визит премьера Пакистана в Турцию не анонсировался.
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