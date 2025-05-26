Азербайджанские триатлонисты показали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана

Члены сборной Азербайджана продемонстрировали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону.

Как сообщает Day.Az, Али Рзазаде стал чемпионом в своей категории, опередив 42 соперника и завоевав золото турнира.

Лейла Абдулазизова, выступавшая в категории "Элита" среди женщин, заняла второе место среди 13 участниц, показав достойный результат.

Ещё один представитель Азербайджана - Турал Атакишиев - стал победителем в своей возрастной группе (18-25 лет) в номинации "Возрастная группа".