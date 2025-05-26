https://news.day.az/sport/1755544.html Азербайджанские триатлонисты показали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана - ФОТО Члены сборной Азербайджана продемонстрировали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону. Как сообщает Day.Az, Али Рзазаде стал чемпионом в своей категории, опередив 42 соперника и завоевав золото турнира.
Азербайджанские триатлонисты показали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана - ФОТО
Члены сборной Азербайджана продемонстрировали высокие результаты на открытом чемпионате Узбекистана по триатлону.
Как сообщает Day.Az, Али Рзазаде стал чемпионом в своей категории, опередив 42 соперника и завоевав золото турнира.
Лейла Абдулазизова, выступавшая в категории "Элита" среди женщин, заняла второе место среди 13 участниц, показав достойный результат.
Ещё один представитель Азербайджана - Турал Атакишиев - стал победителем в своей возрастной группе (18-25 лет) в номинации "Возрастная группа".
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