https://news.day.az/world/1755483.html

Российский регион атаковали полчища комаров - ВИДЕО

Якутия атакована кровососами. Полчища комаров нападают на местных жителей, облепляя их целиком. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спастись от них невозможно. Ранее мы сообщали, что комары могут стать источником новой пандемии.