Российский регион атаковали полчища комаров

Якутия атакована кровососами. Полчища комаров нападают на местных жителей, облепляя их целиком. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спастись от них невозможно.

Ранее мы сообщали, что комары могут стать источником новой пандемии.