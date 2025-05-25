https://news.day.az/world/1755483.html Российский регион атаковали полчища комаров - ВИДЕО Якутия атакована кровососами. Полчища комаров нападают на местных жителей, облепляя их целиком. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спастись от них невозможно. Ранее мы сообщали, что комары могут стать источником новой пандемии.
Российский регион атаковали полчища комаров - ВИДЕО
Якутия атакована кровососами. Полчища комаров нападают на местных жителей, облепляя их целиком.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спастись от них невозможно.
Ранее мы сообщали, что комары могут стать источником новой пандемии.
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