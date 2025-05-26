https://news.day.az/world/1755550.html

В Альпах обнаружены тела пяти туристов

У горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах обнаружены тела пяти туристов. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Deutsche Welle. "Безжизненные тела пяти лыжников были обнаружены в горном массиве Римпфишхорн, недалеко от горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии", - говорится в материале. Личности туристов устанавливаются.