https://news.day.az/world/1755550.html В Альпах обнаружены тела пяти туристов У горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах обнаружены тела пяти туристов. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Deutsche Welle. "Безжизненные тела пяти лыжников были обнаружены в горном массиве Римпфишхорн, недалеко от горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии", - говорится в материале. Личности туристов устанавливаются.
В Альпах обнаружены тела пяти туристов
У горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах обнаружены тела пяти туристов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Deutsche Welle.
"Безжизненные тела пяти лыжников были обнаружены в горном массиве Римпфишхорн, недалеко от горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии", - говорится в материале.
Личности туристов устанавливаются.
Прокуратура начала расследование для установления точных обстоятельств происшествия.
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