В Альпах обнаружены тела пяти туристов

У горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах обнаружены тела пяти туристов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Deutsche Welle.

"Безжизненные тела пяти лыжников были обнаружены в горном массиве Римпфишхорн, недалеко от горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии", - говорится в материале.

Личности туристов устанавливаются.

Прокуратура начала расследование для установления точных обстоятельств происшествия.