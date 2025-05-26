Саудовская Аравия завершает 73-летний запрет на алкоголь

В рамках существенного изменения политики, направленного на трансформацию туристического сектора, Саудовская Аравия к 600 году разрешит употребление алкоголя в 2026 обозначенных туристических зонах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Travel And Tour World, это решение, подтвержденное региональными туристическими властями и сообщенное представителями сферы гостеприимства, является частью инициативы Королевства Vision 2030, которая направлена ​​на повышение его привлекательности как международного туристического направления.

Новая политика позволит ограничить доступ к алкоголю, в частности, вину и пиву, в высококлассных туристических объектах, включая пятизвездочные отели, лицензированные курорты и обозначенные туристические деревни.

По данным Министерства туризма Саудовской Аравии, политика в отношении алкоголя будет применяться выборочно. Она будет доступна в пятизвездочных международных отелях и роскошных курортах, лицензированных туристических деревнях с иностранными партнёрскими брендами и только на территории заведения, без разрешения на розничную продажу вне помещений.

Алкогольные напитки останутся под запретом, а общественные места, местные торговые точки и частные дома продолжат придерживаться текущих ограничений, соответствующих шариату, которые запрещают употребление алкоголя за пределами обозначенных туристических зон.

Новое регулирование соответствует более широким целям Vision 2030, направленным на увеличение вклада туризма в ВВП Королевства до 10% к концу десятилетия. Эта инициатива является частью национального плана реформ, запущенного в 2016 году и контролируемого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, с упором на снижение зависимости Королевства от нефти путем инвестирования в такие секторы, как туризм, технологии и развлечения.

Одной из основных целей Vision 2030 является привлечение 100 миллионов посетителей ежегодно к 2030 году, что позволит Саудовской Аравии войти в пятерку лучших туристических направлений мира. Введение ограниченного доступа к алкоголю рассматривается как необходимое условие для конкуренции с соседними странами Персидского залива, такими как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, где алкоголь является стандартной частью туристического и гостиничного секторов.

Решение разрешить употребление алкоголя также связано с успешной заявкой Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу FIFA в 2034 году, который, как ожидается, привлечет миллионы посетителей, включая игроков, спонсоров и болельщиков, знакомых с международными стандартами гостеприимства. Главное управление по развлечениям (GEA) и Саудовская федерация спорта для всех указали, что подготовка к чемпионату мира повлечет за собой значительные инвестиции в инфраструктуру, включая стадионы и сферу гостеприимства, чтобы обеспечить бесперебойный опыт для международных посетителей.

Международные гостиничные сети, работающие в регионе Персидского залива, приветствовали это решение, и сейчас между властями Саудовской Аравии и мировыми брендами гостиничного бизнеса ведутся переговоры о подготовке к интеграции алкоголя к 2026 году. Туроператоры также начинают пересматривать свои пакеты, чтобы включить расширенные предложения услуг, особенно в крупных прибрежных проектах, таких как Red Sea Global Project, NEOM, Amaala и AlUla.

Несмотря на этот сдвиг в политике, Саудовская Аравия по-прежнему привержена соблюдению исламского закона в повседневной жизни. Внедрение алкоголя будет включать строгие требования к лицензированию для отелей и операторов, контролируемый импорт и программы обучения персонала для поощрения ответственного обслуживания. Будут введены четкие указатели и зонирование, чтобы избежать культурных конфликтов, а законы шариата останутся в силе за пределами обозначенных зон, как подтвердило Министерство внутренних дел Саудовской Аравии.

Критики выразили обеспокоенность возможными культурными столкновениями, но сторонники считают, что строгие правила и ограниченный охват помогут смягчить социальную напряженность. Эта реформа является частью более широкой тенденции к либерализации туристической и социальной политики в Королевстве, которая за последние годы включала введение электронной визовой системы, проведение международных музыкальных фестивалей и расширение археологического туризма на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО.