В США дети стали гибнуть от оружия чаще, чем в ДТП

Огнестрельное оружие вышло на первое место в качестве основной причины смерти среди детей и подростков в Соединенных Штатах, превзойдя при этом автомобильные аварии, которые опустились на второе место. Об этом говорят официальные статистические данные, проанализированные исследователями из Мичиганского университета. Соответствующая статья опубликована в журнале The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи из Мичиганского университета Джейсон Голдстик, Ребекка Каннингем и Патрик Картер в своей статье количественно оценили основные причины смерти лиц в возрасте от 1 до 19 лет на основе данных, предоставленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Смертность в результате применения огнестрельного оружия среди детей и подростков с 2019 по 2020 год увеличилась на 29% и вышла на первое место. "Рост уровня смертности от огнестрельного оружия - это долгосрочная тенденция, которая показывает, что мы по-прежнему не можем защитить наше молодое поколение от этой напасти, - говорит ведущий автор статьи Джейсон Голдстик. - Недавние инвестиции Центров по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтов здравоохранения США в исследования по предотвращению травм от огнестрельного оружия в дополнение к финансированию борьбы с насилием в обществе из федерального бюджета стали шагами в правильном направлении, однако требуются новые неординарные усилия, если мы действительно хотим переломить эту тревожную тенденцию".

Более 4300 человек в возрасте от 1 до 19 лет в США погибли в результате применения огнестрельного оружия в 2020 году, включая самоубийства, убийства и непреднамеренные смерти. При этом в том же году автомобильные аварии стали причиной около 3900 смертей среди детей и подростков, а смертность от отравления наркотиками увеличилась более чем на 83% - до 1700 с лишним смертей - и стала третьей по значимости причиной смертей в этой группе. Отмечается, что количество смертельных случаев на американских дорогах за последние 20 лет резко сократилось благодаря принимаемым мерам по обеспечению безопасности самих транспортных средств и по повышению дисциплинированности их водителей.