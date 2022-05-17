В Великобритании все больше людей экономят на отоплении

В Великобритании начался период экономии на отоплении и доля тех, кто экономит на нем, достигла 65% из-за резкого роста цен. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо экономии на отоплении, около 52% опрошенных британцев заявили, что сократили число походов по ресторанам и стали меньше тратить на развлечения. 44% респондентов стали меньше водить автомобиль, столько же британцев заявили о том, что перешли на покупки продуктов в более дешевых супермаркетах.

Кроме того, чуть больше четверти (27%) опрошенных отметили, что ради экономии стали пропускать приемы пищи, а 19% занимают деньги ради покрытия расходов.