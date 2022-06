На Ямайке самый длинный лайнер с тысячами пассажиров врезался в пирс

Самый длинный круизный лайнер в мире The Harmony of the Seas ("Гармония морей"), принадлежащий компании Royal Caribbean, врезался в причал на Ямайке. Инцидент попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, Лайнер длиной 362 м попытался пришвартоваться в оживленном порту в Фалмуте, на северном побережье страны. На борту в тот момент находились 6 687 пассажиров.

На кадрах видно, как дрейфующее к пирсу судно врезается в него. Также слышны крики пассажиров корабля.

В результате произошедшего никто не пострадал. Само судно получило небольшие повреждения и продолжило круиз. Тем временем причалу, в который врезался корабль, потребовался ремонт. Его введут в эксплуатацию на следующей неделе. По предварительной версии, виновным в произошедшем мог быть портовый лоцман.