Президент Казахстана назвал цель референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что проходящий референдум о поправках в конституцию станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены в том, что повторения, рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие выводы извлекли", - сказал Токаев журналистам в воскресенье после того, как проголосовал на одном из участков.

По его словам, нет необходимости в приглашении международных экспертов для расследования прошедших в январе беспорядков. "Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые сейчас доступны, публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне, поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю", - подчеркнул президент Казахстана.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

По данным ЦИК Казахстана, явка на референдум в стране за пять часов составила 43,7%.