Крушение автобуса в Индии

По меньшей мере 25 паломников погибли в воскресенье при падении автобуса в ущелье в индийском штате Уттаракханд.

Об этом сообщает ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в автобусе находились 28 человек. Еще трое пострадали в результате инцидента. Проводятся спасательные работы на месте происшествия.

Другие подробности инцидента не приводятся.