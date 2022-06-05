https://news.day.az/world/1468175.html Крушение автобуса в Индии - десятки погибших
Крушение автобуса в Индии - десятки погибших
По меньшей мере 25 паломников погибли в воскресенье при падении автобуса в ущелье в индийском штате Уттаракханд.
Об этом сообщает ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, в автобусе находились 28 человек. Еще трое пострадали в результате инцидента. Проводятся спасательные работы на месте происшествия.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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