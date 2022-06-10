Анси: международный фестиваль анимации

Всего за несколько десятилетий французский город Анси стал мировой столицей кинематографа и анимационных фильмов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Здесь проводится конкурс, на котором выбираются лучшие ленты года, а также действует кинорынок, где представлены все крупные американские студии и потоковые платформы и страны со всех континентов. Директор фестиваля Микаэль Маран рассказал о том, что ждёт публику в этом году:

- В Анси будут представлены 94 страны, для нас это новый рекорд. Мы рады возможности продемонстрировать весь творческий спектр, какими бы ни были целевая аудитория, используемая техника, страна, студия или размеры студии.

Откроет фестиваль мировая премьера анимационной ленты "Миньоны", совместного производства США, Японии и Франции. Вся неделя будет заполнена интересными событиями. В Анси съедутся как мировые звёзды анимации, так и студенты из художественных школ.

- Анимация - это вид киноискусства, постоянно раздвигающий границы в художественном и технологическом плане во всё большем числе стран по всему миру, - продолжает Микаэль Маран. - Мы действительно вступили в золотой век анимационного кино. Мы вступили в него до пандемии, и анимационные ленты продолжали выходить, это был один из немногих секторов, который продолжал работать. И результат этой работы мы увидим на следующей неделе. Будет очень много участников и очень яркая программа.

И для работников киноиндустрии, и для зрителей предусмотрены показы и встречи, посвящённые вопросам анимации. Почётный гость фестиваля в этом году - Швейцария. Мероприятие начнётся в понедельник и продлится до 18 июня.