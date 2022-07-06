В Великобритании обсуждают меры по сокращению промышленного потребления газа

Оператор единой британской энергосистемы National Grid работает над мерами стимулирования крупных промышленных клиентов к сокращению потребления газа. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в четверг National Grid проведет встречу с представителями региональных газораспределительных компаний и обсудит соответствующие шаги. Это, в свою очередь, поможет избежать возможных перебоев в поставках газа для домохозяйств.

National Grid предлагает заключить с компаниями "коммерчески привлекательные контракты наподобие опционных", которые побудят бизнес и фабрики "использовать меньше газа". National Grid также стремится составить более четкую картину реальных потребностей компаний в голубом топливе.

Помимо этого, оператор готовит планы по сокращению в случае необходимости потребления электроэнергии. Для этого он обратился к компаниям с вопросом, насколько они готовы уменьшить потребление электроэнергии. Агентство также отмечает, что были разработаны планы по поддержанию угольных ТЭЦ в рабочем состоянии, если поставки газа на электростанции будут ограничены.