В Испании ограничили использование воды

Экстремальная жара и почти полное отсутствие дождей в большинстве регионов Испании ускоряют опустошение водохранилищ и уже вызвали первые ограничения на использование воды в ряде населенных пунктов. Об этом сообщила во вторник газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, запас воды в Испании составляет 41,3%, что почти на 20 пунктов меньше по сравнению со средними показателями предыдущих лет. Издание обращает внимание на отсутствие осадков, увеличение потребления воды из-за высоких температур воздуха и испарение болот и потерю влаги из почвы.

Сложившаяся ситуация привела к необходимости принятия ограничительных мер в населенных пунктах провинций Барселона, Малага, Понтеведра и Уэльва. Одновременно с этим во всей Испании разрабатываются планы экстренных мер на фоне ожидаемой в августе жаркой погоды и отсутствия сильных дождей.

На фоне возникших проблем мэрия Понтеведры издала указ, в котором говорится о запрете для 83 тыс. жителей города наполнять бассейны, мыть частные автомобили или поливать сады. Ограничения на использование воды также уже действуют в 15 муниципалитетах провинции Барселона. В ряде населенных пунктов провинции Уэльва по ночам отключают воду. Из-за засухи в некоторых местах в провинции Малага теперь нет возможности принять душ на пляже.

В июле в Испании установилась экстремальная жара, которая привела к смерти более 2,1 тыс. человек. Температура воздуха достигала 45 градусов. Сейчас на большей части Испании все еще сохраняется предупреждение в связи с жаркой погодой.