Мощный сель сошел на юге России

Мощный сель сошел сегодня в Кабардино-Балкарии. Лавина из грязи и камней обрушилась на город Тырнауз.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разрушительный поток мог бы превратить город в зону бедствия, если бы не специальное русло. Оно как раз и предназначено для пропуска таких лавин.

Обошлось без пострадавших. Но на месте на всякий случай работают экстренные службы и наряды полиции.