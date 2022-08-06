https://news.day.az/world/1485105.html Мощный сель сошел на юге России - ВИДЕО
Мощный сель сошел на юге России - ВИДЕО
Мощный сель сошел сегодня в Кабардино-Балкарии. Лавина из грязи и камней обрушилась на город Тырнауз.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разрушительный поток мог бы превратить город в зону бедствия, если бы не специальное русло. Оно как раз и предназначено для пропуска таких лавин.
Обошлось без пострадавших. Но на месте на всякий случай работают экстренные службы и наряды полиции.
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