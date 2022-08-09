В Тибете впервые за 2,5 года выявили вспышку коронавируса

Китайские власти впервые за последние два с половиной года выявили вспышку коронавируса в Тибетском автономном районе. Как сообщил во вторник Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки медики зарегистрировали в этом регионе на западе страны 22 инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 21 из выявленных заразившихся - бессимптомные носители. Коронавируса в Тибете не было более чем 920 дней.

За прошедшие сутки Китай зафиксировал 939 новых случаев заражения ковидом (88% - местные, остальные 12% - завозные), в том числе 540 - бессимптомных. Наиболее сложная эпидемическая ситуация складывается в южной провинции Хайнань, где врачи выявили вспышку вируса неделю назад.

В медицинских учреждениях КНР проходят лечение 7 683 инфицированных, из них 2 561 - с симптомами. За последние семь дней количество находящихся в больницах лиц с температурой, кашлем и прочими признаками COVID-19 увеличивалось в среднем на 7% в сутки. В Китае насчитывается 1 190 зон с повышенной и высокой опасностью заражения, коронавирус за последний месяц был обнаружен в 27 из 31 административно-территориальной единицы на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.