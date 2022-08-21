В Венгрии дефицит солнечных панелей и дров

Цены на установку солнечных панелей в Венгрии взлетели этим летом больше чем на 40%, но и за такие деньги их не достать: готовясь к непредсказуемой зиме, многие жители страны решили перевести свои дома на солнечную энергетику. Это дороже, чем обычные системы, но из-за скачка цен на энергоносители панели окупятся вдвое быстрее, чем газ или уголь, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы безумно рады, что успели заказать установку вовремя. Сегодня это уже невозможно, нет ни запчастей, ни свободных специалистов - все заняты".

Но те, кто сейчас едва может оплатить счёт за электричество, не может позволить себе обшить дом солнечными панелями. Выход для таких семей - обычная печка. Их производители тоже чувствуют себя востребованными как никогда.

Но у этого решения есть проблема - дрова. Для Центральной Европы Венгрия весьма богата лесами, но в магазинах дрова уже почти кончились. И некоторые уже сейчас прибегают к воровству.

Юдит Сегё, эколог:

"Кто-то не может себе позволить "нормальные" дрова, а кто-то просто не может их найти, в магазинах запасы на исходе. Таким образом, сильно растёт шанс того, что в печах будут сжигать материалы, не предназначенные для этого, или вовсе нелегальные, которые при сгорании выделают токсичные вещества, в том числе такие, которые во время мировой войны использовались как химическое оружие".

Венгерские эксперты призывают сосредоточиться прежде всего не на источниках тепла, а на том, как тщательно изолировать свой дом, чтобы энергия не расходовалась попусту.