Мотоциклист вылетел на встречку и протаранил авто в Москве

Мотоциклист устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. Столичный дептранс опубликовал в своем Telegram-канале кадры момента аварии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади. Байкер двигался на высокой скорости, совершил опасный маневр и врезался в машину на встречной полосе, после чего его отбросило в другой автомобиль.

Сейчас на участке Садового кольца затруднено движение.

"Движение по внешней стороне осуществляется по 1 из 5 полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - сообщили в дептрансе.

Как сообщили в московском управлении МВД, в результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте.

"На месте ДТП работают оперативные службы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.