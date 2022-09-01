Король Нидерландов отменил визит в США

Король Нидерландов Виллем-Александр был вынужден отказаться от запланированной ранее поездки в США из-за перенесенной ранее пневмонии. Об этом сообщает NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе рабочей поездки, которая должна была состояться на будущей неделе с 6 по 9 сентября, король собирался посетить штаты Калифорния и Техас. Тем не менее, визит делегации Нидерландов состоится: в США с целью налаживания экономических связей отправятся королева Максима и несколько министров.

Поездку Виллема-Александра отменили по настоянию врачей - они сочли, что для короля, еще восстанавливающегося после пневмонии, будет вредно совершать длительные перелеты через океан.

Тем не менее, он продолжает работать внутри страны. В среду, 31 августа, во время посещения центра приема беженцев Виллем-Александр сильно закашлялся. После того, как одна из медработниц предложила монарху средство от кашля, он признался, что в свою первую рабочую неделю после летнего отпуска восстанавливается после воспаления легких.