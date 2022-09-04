Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний

Правительство Швеции намерено выделить 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности энергетических компаний для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил министр финансов Микаэль Дамберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке электроэнергии исключительная. Высокие и неустойчивые цены на электроэнергию привели к нехватке ликвидности у производителей электроэнергии, присутствующих на бирже NASDAQ. "Ситуация еще больше обострилась после последнего заявления России о сокращении поставок газа в Европу. Чтобы обеспечить ликвидность этих энергетических компаний, сегодня правительство представляет предложение, которое означает, что государство может выдавать кредитные гарантии на сумму до 250 млрд", - отметил министр.

Кредитные гарантии будут выдаваться в течение 2022 и 2023 годов производителям электроэнергии и, при необходимости, другим участникам этого рынка. Гарантии могут быть выданы компаниям соседних стран (Финляндии, Дании, Норвегии, а также стран Балтии), пока эти государства не смогут принять собственные меры по обеспечению ликвидности.

Парламент рассмотрит предложение правительства в понедельник, 5 сентября.