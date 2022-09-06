https://news.day.az/world/1493330.html Британский министр обороны сохранил свой пост в новом кабинете
Британский министр обороны сохранил свой пост в новом кабинете
В сформированном в Великобритании новом правительственном кабинете министру обороны Бен Уоллесу удалось сохранить свой пост.
Как передает Day.Az, об этом сообщил офис британского премьер-министра.
"Достопочтенный член парламента Бен Уоллес повторно назначен министром обороны", - сообщили на Даунинг-стрит, 10.
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