Бишкек и Душанбе договорились

Кыргызстан и Таджикистан договорились убрать по четыре пограничных пункта, расположенных в зоне произошедшего вооруженного конфликта на границе двух государств. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Ранее сегодня главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол о стабилизации ситуации на границе двух стран.

По данным ведомства, в ходе встречи было решено "снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы" на четырех кыргызских погранзаставах и четырех таджикских, которые расположены в зоне произошедших боестолкновений. "Здания и сооружения указанных подразделений будут законсервированы. Охрана кыргызско-таджикской государственной границы будет осуществляться подвижными пограничными нарядами, которые будут следовать вдоль границы строго по указанным и согласованным маршрутам", - говорится в сообщении киргизской погранслужбы.

Помимо этого, достигнута договоренность "на паритетной основе установить камеры видеонаблюдения на участках, где часто происходят конфликтные ситуации". При этом местные органы государственной власти обеих стран должны обеспечить "осуществление сельскохозяйственных работ гражданами Кыргызстана и Таджикистана на ранее используемых земельных участках".

Протокол также предусматривает продолжение работы совместной рабочей группы "по отводу войск и тяжелой военной техники, дополнительных сил и средств с приграничных территорий в места их постоянной дислокации". В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы "характеризуется как стабильная".