https://news.day.az/world/1504157.html Поезд разорвал пассажирский автобус на две части - ВИДЕО
Поезд разорвал пассажирский автобус на две части - ВИДЕО
Очевидцы запечатлели на видео момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в понедельник, 17 октября, в городе Берген-оп-Зом на юго-западе Нидерландов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в настоящее время известно, что городской автобус, в салоне которого не было пассажиров, остановился на железнодорожных путях из-за поломки.
Водитель успел покинуть транспортное средство и через несколько минут к переезду подъехал поезд - машинист не успел остановить состав и произошло столкновение.
В результате удара автобус оказался разорван на две части, по предварительным данным, в результатеинцидента никто не пострадал.
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