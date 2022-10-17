Поезд разорвал пассажирский автобус на две части

Очевидцы запечатлели на видео момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в понедельник, 17 октября, в городе Берген-оп-Зом на юго-западе Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в настоящее время известно, что городской автобус, в салоне которого не было пассажиров, остановился на железнодорожных путях из-за поломки.

Водитель успел покинуть транспортное средство и через несколько минут к переезду подъехал поезд - машинист не успел остановить состав и произошло столкновение.

В результате удара автобус оказался разорван на две части, по предварительным данным, в результатеинцидента никто не пострадал.