Пролив Босфор закрыли для судоходства

Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, в воскресенье утром временно приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04.35 местного времени. Оно будет восстановлено после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Метеорологи ранее предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы.