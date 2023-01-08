https://news.day.az/world/1526450.html Пролив Босфор закрыли для судоходства
Пролив Босфор закрыли для судоходства
Судоходство в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, в воскресенье утром временно приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04.35 местного времени. Оно будет восстановлено после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Метеорологи ранее предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы.
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