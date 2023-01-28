При столкновении 85 машин в США пострадал 21 человек

85 машин столкнулись на межштатной магистрали в Висконсине, США, 21 человек пострадал.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских правоохранителей.

Авария произошла между городами Джейнсвилль и Белойт. По данным телеканала, ее причинами стали гололед, снег и белая мгла.

"Прибывшие военные обнаружили, что автомагистраль между штатами заблокирована в обоих направлениях", - узнали журналисты.

Всех пострадавших отправили в больницу. Травмы были неопасными.

Также стало известно о еще одной аварии на границе штата Висконсин. Там столкнулся 41 автомобиль.

Стоит отметить, что в ближайшее время в этом районе ожидается ухудшение погодных условий.