У берегов Британии произошло землетрясение

В Северном море у берегов Великобритании произошло землетрясение магнитудой 3,7 12 февраля. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на французское управление военно-прикладных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Землетрясение произошло у берегов (графства) Норфолк с магнитудой 3,7 в Северном море. По данным французского управления военно-прикладных исследований, оно произошло в 7.14 утра в воскресенье примерно в 56 милях от британских берегов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что землетрясение зафиксировали на глубине 10 км и оно считается поверхностным. При этом жители прибрежных районов почувствовали слабые толчки. Некоторые люди говорили о громком звуке и трясущемся доме. В то же время, некоторые британцы сравнили произошедшее с "прошедшим под бунгало поездом метро" или падением "большого предмета мебели".

Кроме того, по данным издания, 9 февраля землетрясение магнитудой в 2,6 зафиксировали в английском графстве Эссекс.