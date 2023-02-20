В Италии прошла традиционная «Битва апельсинов»

В Италию вернулась "Битва апельсинов", традицию возобновили спустя три года после пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, метание фруктов стало атрибутом карнавала в городе Ивреа с 1930-х годов. Жители в средневековых костюмах разбиваются на две команды и бросают друг в друга апельсины.

В основе праздника лежит легенда о Виолетте - дочери мельника. Девушка убила тирана, с которым была обязана провести брачную ночь, оранжевый шар символизирует его голову. В XX веке местные девушки начали бросать апельсины вместе с цветами и конфетти со своих балконов в экипажи карнавального парада, чтобы привлечь внимание парней. Постепенно шуточное перебрасывание превратилось в атрибут карнавала. Посмотреть на "Битву апельсинов" в город приезжают тысячи туристов.