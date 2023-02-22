Польша собралась сделать свои сухопутные войска крупнейшими в Европе

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что государство рассчитывает превратить свои сухопутные войска в самые крупные на территории Европы, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

По словам Блащака, на которого ссылается washingtonpost.com, Польша рассчитывает на поддержку США в укреплении сухопутных войск.

Весной 2023 году в Польшу будут доставлены американские танки Abrams, после чего запланированы поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет семейства ATACMS.

Блащак высказал предположение, что американское оружие "поднимет обороноспособность польских вооруженных сил на совершенно новый уровень".

На военные нужды в 2023 году Польша планирует израсходовать 4 процента ВВП.