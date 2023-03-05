Больше 1,7 млн тонн текстильных отходов свозят из Европы в Африку и Азию

Африка и Азия принимают большую часть из 1,7 млн тонн текстильных отходов Европы, которые в конечном итоге перерабатываются или попадают на свалку. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отчете Европейского агентства по охране окружающей среды говорится, что объем экспорта использованных текстильных изделий, включая одежду и обувь, из Европы за два десятилетия увеличился в три раза. В 2000 году из 27 европейских стран экспортировал чуть более 550 тыс. тонн, в 2019 году количество отходов увеличилось до 1,7 млн тонн.

Африка принимает большую часть европейских отходов - 46% экспорта. Часть этих вещей перепродается в секонд-хендах, но большая часть попадает на свалки. Азия принимает 41% бывших в употреблении текстильных изделий из ЕС. Текстиль здесь может быть переработан и повторно использован.

В отчете подчеркивается, что люди часто отдают свою бывшую в употреблении одежду на благотворительность, думая, что она будет повторно использована нуждающимися, это зачастую не так. "Распространенное общественное мнение о том, что пожертвованная подержанная одежда всегда находит применение в этих регионах, не соответствует действительности", - говорится в отчете.