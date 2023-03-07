США провели статические огневые испытания баллистической ракеты Sentinel

США в марте провели статические огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel на замену Minuteman III. Об этом этом в Twitter сообщило командование глобального удара американских ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel, которая предназначена для замены Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады Соединенных Штатов", - отметило командование.