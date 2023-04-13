В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками

Известный японский писатель Харуки Мураками выпустил первую за шесть лет книгу - "Город и его ненадежные стены", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стенд с новым романом, объем которого составил 1200 страниц, был представлен в токийском магазине "Кинокуния" (Kinokuniya) в четверг, 13 апреля. "Это чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу", - говорится в кратком описании.

Отмечается, что издательство "Эксмо" сообщало о планах выпустить новую книгу Мураками на русском языке, однако конкретные сроки не сообщались.

В 2018 году Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. Сообщалось, что автор связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Он объяснил свое решение желанием сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания СМИ.

Харуки Мураками является одним из самых популярных писателей-современников. Его книги выпускаются более чем на 40 языках. Среди наиболее известных читателю произведений писателя - "Норвежский лес", "Охота на овец", "Кафка на пляже", "Хроники заводной птицы" и "1Q84". Имя писателя неоднократно называлось среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.