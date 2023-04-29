Авиация сухопутных войск США приостановила полеты

Решением командования сухопутных войск США приостановлены все полеты военной авиации в связи с гибелью 12 человек при крушении вертолетов за последнее время. Об этом 29 апреля говорится в заявлении командования сухопутных войск США, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

В порядке исключения полеты разрешили только тем летчикам, которые задействованы в "критических миссиях".

"Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, пока они не пройдут необходимые тренировки", - сказано в релизе.

Оставшиеся на земле пилоты сухопутных войск США пройдут обучение, в котором основное внимание будет уделено протоколам безопасности. В результате они должны получить знания о том, как безопасно выполнять поставленные задачи, заявил начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл.

Напомним, представитель объединенной базы американских ВС Эльмендорф-Ричардсон 27 апреля рассказал, что два вертолета AH-64 Apache упали во время своего возвращения с тренировочного вылета, который проходил в районе населенного пункта Хили.

Экипаж каждой из машин включал в себя двух военнослужащих. Состояние этих людей после катастрофы не уточняется. В AP сообщили, что данные вертолеты находились на базе ВВС США Форт-Уэйнрайт.