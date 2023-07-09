Бренд Kenzo впервые привезет свое модное шоу в Шанхай

Бренд Kenzo проведет свой первый показ в Китае 28 июля, представив мужскую и женскую коллекции сезона "Весна 2024" в Шанхае. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Креативный директор Kenzo Ниго первоначально представил коллекцию 23 июня на Неделе мужской моды в Париже, выбрав в качестве места проведения показа пешеходный мост Дебийи через реку Сену, соединяющий Токийский дворец и Эйфелеву башню. Ниго сделал отношения между покойным японским модельером Кензо Такадой и французской столицей центральной темой шоу Kenzo.

Место проведения мероприятия в Шанхае пока держится в секрете, как и детали вечеринки после показа.

Китай считается ключевым рынком для Kenzo, где бренд имеет 40 магазинов. По словам представителя бренда, путем проведения модного шоу в Шанхае еще больше укрепляется связь между домом моды и его клиентами в этом регионе.

В Kenzo отметили, что повторный показ будет включать новые идеи в ключевых образах, представленных на парижском показе.